Двое подростков угнали машину и мотоцикл в Орше

С заявлением об угоне транспорта в местную милицию обратился 34-летний житель райцентра. Он рассказал, что из арендуемого им помещения неизвестный угнал мотоцикл и автомобиль, которые находились там на ремонте. Позже транспорт вернули, но уже с механическими повреждениями.



Личности подозреваемых установили оперативники уголовного розыска Оршанского РУВД. Оказалось, что к инциденту причастны двое 16-летних учащихся одного из колледжей райцентра. Подростки в пятницу вечером употребили спиртное, а затем решили проникнуть в расположенный неподалеку ангар. Там они заметили легковое авто с ключами в замке зажигания. Фигуранты проехали несколько метров, врезались в дерево и откатили транспортное средство обратно.



Далее приятели обнаружили мотоцикл. Катаясь на нем, подростки заехали на заправку, купили еще алкогольные напитки, употребили их и продолжили путь. Примерно в 4 часа утра они вернули мотоцикл и отправились по домам. В отношении несовершеннолетних следователи возбудили уголовное дело за угон транспортных средств группой лиц.