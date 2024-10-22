«Осталась в машине после мелкого ДТП». Белоруска погибла в ожидании ГАИ на трассе под Осиповичами

В ожидании ГАИ водитель вышел из транспортного средства, а в машине осталась его 63-летняя супруга. В этот момент 41-летний водитель «Пежо» при маневрировании столкнулся со стоявшей на проезжей части «Ладой». Сидевшая в автомобиле на заднем сидении пассажирка скончалась на месте.