В детском саду Симферополя нашли мину и эвакуировали детей

Во дворе детского сада № 29 в Симферополе обнаружили объект, похожий на мину. Снаряд оказался времён Великой Отечественной войны, передаёт информагентство ТАСС.
Как сообщается, взрывоопасное средство случайно нашёл садовник учреждения. После этого он оперативно сообщил об этом руководству. На место незамедлительно выехали взрывотехники, которые забрали снаряд для дальнейшего уничтожения.
Сейчас детский сад работает в штатном режиме, жизни детей ничего не угрожает. В УМВД региона уточняют информацию об опасности и последующей утилизации снаряда.