В Омске обсудили детали проведения Чемпионата России по фигурному катанию

Губернатор подчеркнул, что необходимо создать комфортные и безопасные условия для участников и зрителей. Он отметил богатый опыт Омска в организации крупных спортивных турниров и выразил уверенность, что Чемпионат России пройдет на высоком уровне. За два месяца до старта крупнейших соревнований по фигурному катанию в стране продана уже треть билетов и абонементов на все дни турнира. «У нас в регионе накоплен большой опыт организации и проведения спортивных турниров, в том числе всероссийского и международного уровней. Мы должны сделать все, чтобы и чемпионат России по фигурному катанию прошел на самом высоком организационном уровне, запомнился организаторам, спортсменам, зрителям яркостью и масштабом. Убежден, что омичам и гостям нашего региона это мероприятие понравится», — отметил Губернатор Омской области.