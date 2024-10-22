В Омске обсудили детали проведения Чемпионата России по фигурному катанию

Виталий Хоценко провел заседание оргкомитета по Ростелеком-Чемпионату России по фигурному катанию. В центре внимания были вопросы проживания участников и организаторов, логистика, волонтерское сопровождение и оформление гостевого маршрута.
Губернатор подчеркнул, что необходимо создать комфортные и безопасные условия для участников и зрителей. Он отметил богатый опыт Омска в организации крупных спортивных турниров и выразил уверенность, что Чемпионат России пройдет на высоком уровне. За два месяца до старта крупнейших соревнований по фигурному катанию в стране продана уже треть билетов и абонементов на все дни турнира. «У нас в регионе накоплен большой опыт организации и проведения спортивных турниров, в том числе всероссийского и международного уровней. Мы должны сделать все, чтобы и чемпионат России по фигурному катанию прошел на самом высоком организационном уровне, запомнился организаторам, спортсменам, зрителям яркостью и масштабом. Убежден, что омичам и гостям нашего региона это мероприятие понравится», — отметил Губернатор Омской области.
Напомним, что Омск готовится принять крупнейший турнир по фигурному катанию в стране, который состоится с 18 по 23 декабря. По словам сопредседателя оргкомитета, генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, на турнир приедут все ведущие фигуристы страны и лучшие тренеры.
На заседании утвердили расписание соревнований, разработали сценарии церемоний жеребьевки и открытия, а также дизайн медалей, экипировки для волонтеров и подарочной продукции.