Коллега рассказала подробности об обвиняемой в совращении учениц преподавательнице музыки

Кирсанову задержали сотрудники полиции. Сейчас следственные органы заняты формированием доказательной базы. Они ищут других потерпевших от действий преподавательницы. Как утверждает ряд СМИ, последнее время Екатерина жила с восемнадцатилетней девушкой, которую она могла совратить еще когда последней не исполнилось и шестнадцати лет.