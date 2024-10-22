Олбани
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коллега рассказала подробности об обвиняемой в совращении учениц преподавательнице музыки

Во время поездок в другие города 44-летняя преподавательница музыки Екатерина Кирсанова просила селить ее с девочками, рассказала «Комсомольской правде» коллега арестованной учительницы Дарина Круг.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Полиция.
Источник: Shutterstock

В театральной студии Екатерина Кирсанова вела занятия по вокалу. Дарина как художественный руководитель театра и ранее замечала за женщиной определенные странности в поведении. Подозрения вызывало настойчивое стремление преподавательницы тесно общаться с ученицами.

Когда одна из девочек рассказала о приставаниях со стороны преподавателей, за Екатериной стали наблюдать коллеги. В конечном итоге Круг и другая преподавательница, Ксения Бусыгина, обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Кирсанову задержали сотрудники полиции. Сейчас следственные органы заняты формированием доказательной базы. Они ищут других потерпевших от действий преподавательницы. Как утверждает ряд СМИ, последнее время Екатерина жила с восемнадцатилетней девушкой, которую она могла совратить еще когда последней не исполнилось и шестнадцати лет.

Если вину преподавательницы удастся доказать, то ей угрожает лишение свободы сроком вплоть до двадцати лет. Ведь педагога обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.