Коллега рассказала подробности об обвиняемой в совращении учениц преподавательнице музыки

В театральной студии Екатерина Кирсанова вела занятия по вокалу. Дарина как художественный руководитель театра и ранее замечала за женщиной определенные странности в поведении. Подозрения вызывало настойчивое стремление преподавательницы тесно общаться с ученицами.
Когда одна из девочек рассказала о приставаниях со стороны преподавателей, за Екатериной стали наблюдать коллеги. В конечном итоге Круг и другая преподавательница, Ксения Бусыгина, обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
Кирсанову задержали сотрудники полиции. Сейчас следственные органы заняты формированием доказательной базы. Они ищут других потерпевших от действий преподавательницы. Как утверждает ряд СМИ, последнее время Екатерина жила с восемнадцатилетней девушкой, которую она могла совратить еще когда последней не исполнилось и шестнадцати лет.
Если вину преподавательницы удастся доказать, то ей угрожает лишение свободы сроком вплоть до двадцати лет. Ведь педагога обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.