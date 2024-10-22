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Журналист из Иркутска погибла в одной из гостиниц Узбекистана из-за отравления

Женщина отравилась газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после очистки бассейна.
Источник: Комсомольская правда

Журналист Инесса Паперная скончалась в одной из гостиниц Ташкента. Смерть наступила из-за отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает KP. RU со ссылкой на генеральную прокуратуру Узбекистана.

— В гостинице, расположенной в Мирабадском районе, скончались граждане России Максим Радченко, 1979 года рождения, и Паперная Инесса Викторовна, 1977 года рождения, — рассказывают в прокуратуре.

По предварительной версии, женщина отравилась газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после очистки бассейна.

Напомним, Инесса родилась в Иркутске в 1977 году. После того, как окончила ВУЗ, переехала в Москву, там и работала журналистом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что старейший журналист Приангарья Владимир Ходий скончался 21 октября 2024. Ему было 88 лет.