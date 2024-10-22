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Защита получившего рекордную взятку в 7 млрд экс-следователя обжаловала приговор

Защита экс-следователя СК Марата Тамбиева и его подчинённой Кристины Ляховенко подала апелляционную жалобу на их приговор по делу о получении рекордной в России взятки в биткоинах суммой 7,3 миллиарда рублей. Ранее суд назначил Тамбиеву 16 лет лишения свободы.

Источник: Life.ru

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор. Она будет рассмотрена в Мособлсуде. Учитывая его загруженность, я не исключаю, что это произойдёт даже после Нового года», — заявил адвокат Джамали Кулиев, представляющий интересы Ляховенко в интервью ТАСС.

Юрист добавил, что не понимает решения суда взыскать с Ляховенко и Тамбиева более 7 млрд рублей. По его словам, обвиняемая до ареста пользовалась общественным транспортом и снимала квартиру в Южном Бутове. Её мать работает продавщицей, а отец находится в зоне СВО. Как девушка будет выплачивать штраф — непонятно, сказал адвокат.

Напомним, что Тамбиева приговорили к 16 годам тюрьмы за взятку. На одном из заседаний суда он вступился за свою коллегу Ляховенко, назвав её «ребёнком и жертвой». Тамбиев также заявлял, что словосочетание «рекордная взятка» он считает оскорбительным.