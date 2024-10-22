Защита получившего рекордную взятку в 7 млрд экс-следователя обжаловала приговор

Юрист добавил, что не понимает решения суда взыскать с Ляховенко и Тамбиева более 7 млрд рублей. По его словам, обвиняемая до ареста пользовалась общественным транспортом и снимала квартиру в Южном Бутове. Её мать работает продавщицей, а отец находится в зоне СВО. Как девушка будет выплачивать штраф — непонятно, сказал адвокат.