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Самолету из Тюмени в Уфу пришлось вернуться из-за перенаддува кабины

Авиарейс Тюмень-Уфа вернулся в аэропорт из-за высокого давления в кабине.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня рано утром, 22 октября, со следовавшим из Тюмени в Уфу в полете произошло ЧП. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Команда воздушного судна во время полета приняла решение о возвращении в аэропорт Рощино из-за высокого давления в кабине. Сигнал бедствия, срочности и предупреждения об опасности экипаж объявлять не стал.

К счастью, возвращение в тюменскую воздушную гавань прошло благополучно. Что послужило причиной инцидента — не уточняется.

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