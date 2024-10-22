Самолету из Тюмени в Уфу пришлось вернуться из-за перенаддува кабины

Сегодня рано утром, 22 октября, со следовавшим из Тюмени в Уфу в полете произошло ЧП. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Команда воздушного судна во время полета приняла решение о возвращении в аэропорт Рощино из-за высокого давления в кабине. Сигнал бедствия, срочности и предупреждения об опасности экипаж объявлять не стал.
К счастью, возвращение в тюменскую воздушную гавань прошло благополучно. Что послужило причиной инцидента — не уточняется.
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