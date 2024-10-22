В Ростовской области мужчина погиб в полыхающем доме из-за неосторожного курения

В селе Покровское Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина, его личность сейчас устанавливают. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
Как уточнили в ведомстве, в доме, где произошло возгорание, долгое время никто не жил. Предварительно, огонь мог разгореться из-за неосторожности во время курения.
— Инцидент произошел около 3:56 ночи 22 октября. Пожарных вызвали соседи. Всего выгорело 80 кв. метров. На месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники, — сообщили в МЧС.
Жителям Дона напоминают: во время курения всегда нужно пользоваться пепельницей, сигареты следует хорошо тушить. Также всем советуют установить пожарный извещатель, реагирующий на дым.