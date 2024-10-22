В Семее автомобиль сбил семилетнего мальчика, перебегавшего дорогу

«Этот случай подчеркивает важность объяснять детям правила безопасного перехода дорог. Бегущий пешеход не оставляет водителю времени на реакцию. Для предотвращения таких ситуаций подготовлена видеонарезка, которая наглядно показывает опасности спешки на дороге и учит детей безопасному поведению», — заявили в полиции.