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В Семее автомобиль сбил семилетнего мальчика, перебегавшего дорогу

22 октября в 12:30 на улице Селевина автомобиль сбил семилетнего мальчика, который перебегал дорогу, сообщает Zakon.kz.

К счастью, ребенок отделался легкими ушибами, но водитель был привлечен к ответственности за непредоставление преимущества пешеходу.

Полицейские Абайской области обратились к жителям региона в связи с тем, что в Семее участились наезды на пешеходов.

«Этот случай подчеркивает важность объяснять детям правила безопасного перехода дорог. Бегущий пешеход не оставляет водителю времени на реакцию. Для предотвращения таких ситуаций подготовлена видеонарезка, которая наглядно показывает опасности спешки на дороге и учит детей безопасному поведению», — заявили в полиции.