Житель Новочеркасска напал с саблей на гостя, который не хотели уходить

Тогда хозяин снял со стены саблю, которую много лет назад ему подарила бывшая жена. Он набросился на оппонента и ранил его. В этот момент его сожительница попыталась защитить мужчину, но сама получила травму. Врачи сумели сохранить ей жизнь.