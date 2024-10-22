Житель Новочеркасска напал с саблей на гостя, который не хотели уходить

В Новочеркасске Ростовской области осудили 51-летнего мужчину, который убил приятеля и ранил его сожительницу. Конфликт произошел во время празднования 8 марта.
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону» Роман пригласил к себе гостей — подругу, друга и его сожительницу. Приятели общались и выпивали.
Между мужчинами разгорелась ссора. В какой-то момент хозяин дома начал прогонять друга. Однако гость наотрез отказался покинуть чужое жилище.
Тогда хозяин снял со стены саблю, которую много лет назад ему подарила бывшая жена. Он набросился на оппонента и ранил его. В этот момент его сожительница попыталась защитить мужчину, но сама получила травму. Врачи сумели сохранить ей жизнь.
Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что на днях суд признал дончанина виновным. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания определено ограничение свободы сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.