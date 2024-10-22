Глюкоза прокомментировала своё задержание в «Шереметьево»: певица заявила, что летела со съёмок из Питера, а в аэропорту её ждали сотрудники полиции, которые якобы заранее всё спланировали

Глюкоза, по её словам, не употребляла наркотики, поэтому отказалась сдавать анализы, после чего её увезли в суд. Там ей назначили штраф, а после певица уехала выступать на частное мероприятие. Глюкоза заявила, что была абсолютно трезва, без перекошенного лица и невнятной речи. Она также заявила, что подписчики знают ТОГО, КТО последние месяцы пытается её уничтожить.