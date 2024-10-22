Олбани
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глюкоза прокомментировала своё задержание в «Шереметьево»: певица заявила, что летела со съёмок из Питера, а в аэропорту её ждали сотрудники полиции, которые якобы заранее всё спланировали

Наталья Чистякова-Ионова рассказала, что её попросили пройти в отделение полиции в «Шарике», где потребовали сдать анализы.

Источник: Телеграм-канал Shot

Певица заявила, что без адвокатов делать ничего не будет, дозвонилась до своей защиты. Когда приехали адвокаты, полицейские заявили, что подозревают певицу в употреблении наркотических веществ (статья 6.9 КОАП РФ), что артистка обязана пройти медосвидетельствование, а за отказ могут вменить статью.

Глюкоза, по её словам, не употребляла наркотики, поэтому отказалась сдавать анализы, после чего её увезли в суд. Там ей назначили штраф, а после певица уехала выступать на частное мероприятие. Глюкоза заявила, что была абсолютно трезва, без перекошенного лица и невнятной речи. Она также заявила, что подписчики знают ТОГО, КТО последние месяцы пытается её уничтожить.