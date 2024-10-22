Глюкоза прокомментировала своё задержание в «Шереметьево»: певица заявила, что летела со съёмок из Питера, а в аэропорту её ждали сотрудники полиции, которые якобы заранее всё спланировали

Певица заявила, что без адвокатов делать ничего не будет, дозвонилась до своей защиты. Когда приехали адвокаты, полицейские заявили, что подозревают певицу в употреблении наркотических веществ (статья 6.9 КОАП РФ), что артистка обязана пройти медосвидетельствование, а за отказ могут вменить статью.
Глюкоза, по её словам, не употребляла наркотики, поэтому отказалась сдавать анализы, после чего её увезли в суд. Там ей назначили штраф, а после певица уехала выступать на частное мероприятие. Глюкоза заявила, что была абсолютно трезва, без перекошенного лица и невнятной речи. Она также заявила, что подписчики знают ТОГО, КТО последние месяцы пытается её уничтожить.