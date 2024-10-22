Третьекурсник выпал из окна СПбГУТ в Петербурге

Непредвиденная ситуация произошла 22 октября в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича. Там из окна главного корпуса, который находится на проспекте Большевиков, 22, выпал студент третьего курса. Молодой человек остался жив, но получил травмы. Сейчас с ним работают врачи. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУТ.
— Администрация университета выясняет обстоятельства произошедшего. Студенту и его семье будет оказана вся необходимая помощь, — говорится в сообщении.
Как и почему студент выпал из окна, не уточняется. К выяснению обстоятельств произошедшего уже подключились правоохранительные органы. Руководство университета оказывает стражам порядка все необходимое содействие.
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