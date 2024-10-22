Третьекурсник выпал из окна СПбГУТ в Петербурге

Непредвиденная ситуация произошла 22 октября в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича. Там из окна главного корпуса, который находится на проспекте Большевиков, 22, выпал студент третьего курса. Молодой человек остался жив, но получил травмы. Сейчас с ним работают врачи. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУТ.