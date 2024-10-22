«Серийный маньяк орудует под видом хирурга»: В Москве ополчились против врача с Украины

Сам Аксёнов вину отрицает, называет происходящее хайпом и заявляет, что у него нет пострадавших пациентов, зато многие люди якобы благодарны ему за помощь. К слову, он врач высшей категории и кандидат медицинских наук. Родился и отучился на Украине. Любопытная деталь: СМИ писали, что в базе украинского МВД есть фото некоего Юрия Касяненко, который похож на нейрохирурга и числится в розыске по статье о развращении несовершеннолетних.