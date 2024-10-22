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«Серийный маньяк орудует под видом хирурга»: В Москве ополчились против врача с Украины

Нейрохирург Юрий Аксёнов, который перебрался в Москву из Киева в 2016 году, мог преднамеренно отправлять пациентов в инвалидное кресло или морг, считает Людмила Курдюбова, пострадавшая от рук врача. Сам медик обвинения отрицает. Делом уже заинтересовались следователи.

Источник: Life.ru

«Серийный маньяк орудует в Москве под видом хирурга… Человек скрывается от наказания на Украине и работает в частных клиниках», — заявила его бывшая пациентка.

В беседе с 360.ru Курдюбова поделилась подробностями трагедии. Дело в том, что в феврале 2022 года она оказалась на операционном столе у нейрохирурга, однако вместо помощи получила инвалидность первой группы. По словам, пациентки, в клинике, где ей удаляли грыжу, не было обязательного реанимационного блока, а Аксёнов не предупредил о рисках.

«В результате его деятельности пострадавшая не только я… Ещё два пациента умерли сразу после его операции. Их увезли в морги. И этот человек продолжает работать», — подчеркнула собеседница издания.

По её словам, от действий хирурга пострадали некая Надежда Я., которой потребовалось ещё 12 операций, профессор МГУ Ирина К. и учёный Роскосмоса Владимир Берёзкин. К слову, он тоже не стал молчать.

«Мне обещали, что все сделают, через три дня уйду на своих ногах, чуть ли не бегом. И я раз десять переспросил, не будет ли хуже… Согласился на операцию и после неё был полностью обездвижен», — рассказал Берёзкин.

Никакой реабилитации учёному не предложили, теперь он вынужден передвигаться на костылях. Берёзкин обратился в суд и получил обратно деньги за операцию. Аксёнов, по его словам, предложил повторить процедуру с вероятностью успеха 50%. Бывший пациент также обратил внимание, что уголовные дела хоть и возбуждены, но врач проходит по ним свидетелем.

Сам Аксёнов вину отрицает, называет происходящее хайпом и заявляет, что у него нет пострадавших пациентов, зато многие люди якобы благодарны ему за помощь. К слову, он врач высшей категории и кандидат медицинских наук. Родился и отучился на Украине. Любопытная деталь: СМИ писали, что в базе украинского МВД есть фото некоего Юрия Касяненко, который похож на нейрохирурга и числится в розыске по статье о развращении несовершеннолетних.

медицина