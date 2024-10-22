Число заразившихся сальмонеллой в детском саду Павловска выросло до 24

Число отравившихся малышей и сотрудников детского сада в Павловске увеличилось до 24. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Еще семь человек обратились в больницу. Напомним, в детском саду № 23 накануне обнаружили сальмонеллу. Теперь специалисты проверяют еду и воду. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
«На 22 октября зарегистрировано 24 случая кишечной инфекции. В стационаре остается 5 детей», — сообщили в ведомстве.
Ранее spb.aif.ru писал, что продукцию для этого детского сада представляла та же компания, из-за которой в начале сентября было зафиксировано несколько случаев отравления членов избирательной комиссии на выборах в Петербурге.