«Она обожала жизнь»: погибшую в Узбекистане из-за загадочного отравления журналистку похоронят вместе с возлюбленным

— Она два года не была в отпуске. Очень много работала, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск о журналистке Инессе Паперной ее мать Любовь. — А тут появился шанс слетать в Узбекистан. Дочь попросила меня посидеть с внуком, мол, когда еще в следующий раз получится отдохнуть…
20 октября 47-летняя Инесса должна была вернуться в Москву, но перестала отвечать на звонки и сообщения. Вскоре женщину нашли мертвой в номере отеля в Ташкенте, куда она ранее заселилась с Максимом Радченко. Мужчина также не подавал признаков жизни. По предварительным данным, пара могла отравиться болотным газом, который попал в вентиляцию, а затем и в помещения при очистке бассейна. Позже этажом ниже обнаружили еще одно тело. Вероятно, мужчина тоже задохнулся.
Инесса родилась в семье известных в Иркутске ученых и была одной из трех дочерей. Ее отец — профессор, заведующий кафедрой общей и космической физики Иркутского госуниверситета Виктор Паперный, мать — доктор химических наук. Любовь Константиновна вспоминает, дочь загорелась желанием стать журналистом еще в школе:
— После поездки в Израиль она написала статью, которую напечатали в местной газете. Тогда она была в 9 классе, но твердо решила, что будет поступать на журфак. Получив диплом, несколько лет проработала в Иркутске. Затем переехала в Москву. Писала для разных изданий. Она обожала жизнь.
По словам близких Инессы, с Максимом они были знакомы давно, а их отношения были крепкими. Во время путешествия в Узбекистан мужчина познакомил любимую с родственниками. Именно они поехали в гостиницу, где жила пара, и попросили вскрыть дверь номера. В настоящее время там проводят следственные действия.
— В день трагедии, 19 октября, мы созванивались с ней примерно в 5 часов вечера. Все было нормально, — говорит в беседе с КП-Иркутск Любовь Паперная. — Когда она не взяла трубку в 11 часов, у меня будто ёкнуло. Поняла, что что-то случилось, волновалась. А мне ведь на следующий день нужно было возвращаться в Иркутск. Не получив от дочери ответа, решила не лететь, и в этот момент мне позвонили и сообщили о произошедшем.
У погибшей Инессы остался 12-летний сын. Его самые близкие родственники сейчас — бабушка и дедушка. Родители журналистки не исключают, что им придется переехать в столицу, чтобы заботиться о внуке.
— Завтра, 24 октября, тела Инессы и Максима транспортируют в Москву. Их кремируют. В пятницу, 25 октября, пройдет совместное прощание, а затем и похороны. Их похоронят вместе. Мы надеемся, что получится это сделать.
Правоохранители Узбекистана сообщили о начале расследования уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».