«Она обожала жизнь»: погибшую в Узбекистане из-за загадочного отравления журналистку похоронят вместе с возлюбленным

— В день трагедии, 19 октября, мы созванивались с ней примерно в 5 часов вечера. Все было нормально, — говорит в беседе с КП-Иркутск Любовь Паперная. — Когда она не взяла трубку в 11 часов, у меня будто ёкнуло. Поняла, что что-то случилось, волновалась. А мне ведь на следующий день нужно было возвращаться в Иркутск. Не получив от дочери ответа, решила не лететь, и в этот момент мне позвонили и сообщили о произошедшем.