Женщина-водитель погибла в ДТП микроавтобуса с поездом на переезде под Борисовом

В УВД Минского облисполкома сообщили подробности смертельного ДТП на железной дороге в Борисовском районе, которое произошло 22 октября.
Ранее «Комсомолка» писала, что пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила о столкновении микроавтобуса с поездом на перегоне Борисов — Жодино.
Авария произошла, когда «Фольксваген» выехал на запрещающий сигнал светофора на регулируемом железнодорожном переезде при исправно работающей сигнализации прямо под грузовой поезд.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. После аварии был поврежден локомотив грузового поезда, произошла задержка других поездов, в том числе пассажирских состав.
Сотрудниками БЖД оперативно принимались меры для устранения последствий аварии и доставки пассажиров до станций назначения.
Позднее больше информации о жестком ДТП на железной дороге дали правоохранители.
В УВД Миноблисполкома уточнили, что грузовым микроавтобусом «Фольксваген» управляла 61-летняя жительница Борисова. На первом километре автодороги местного значения Н-8112 «Пересады-Тарасики» белоруска, направляясь от автодороги Р-53 в сторону деревни Пересады, не пропустила приближающийся слева железнодорожный состав.
— Произошло столкновение. Водитель от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия, — прокомментировали в пресс-службе.
Проводится проверка, работают экстренные службы.
Еще белоруска погибла в ожидании ГАИ на трассе по Осиповичами: «Осталась в машине после мелкого ДТП».
Также труп мужчины несколько дней пролежал в машине на парковке магазина в Мозыре.