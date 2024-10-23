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В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, есть погибшие

В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, 2 человека погибли.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 22 окт — РИА Новости. Автомобиль съехал с плотины в водоем в Новониколаевском районе Волгоградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло во вторник около 15.00 возле хутора Андрияновский, водитель ВАЗ — 2131 не справился с управлением и съехал с плотины в водоем.

«В результате ДТП водитель 1971 года рождения и пассажир 1978 года рождения скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении полиции.