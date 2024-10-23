В США десять человек госпитализировали с кишечной палочкой из McDonald’s

По данным CDC, сообщения о вспышке кишечной палочки начали поступать с 27 сентября. Всего зафиксировано 49 случаев заболевания в 10 штатах.
«Из 28 человек, о которых имеется информация, десять были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром, серьезное заболевание, которое может вызвать почечную недостаточность. Один пожилой человек скончался в штате Колорадо», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.
Как отмечают в CDC, большинство заболевших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, или же «Роял Чизбургер». Врачи полагают, что реальный масштаб вспышки кишечной палочки может быть больше, поскольку не все обращаются ко врачу или сдают анализы на кишечные инфекции.