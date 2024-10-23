В США десять человек госпитализировали с кишечной палочкой из McDonald’s

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Почти 50 человек в США подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald’s, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).