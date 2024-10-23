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Что произошло в Иркутске в ночь на 23 октября 2024: последние новости

Журналист из Иркутска погибла в гостинице Ташкента из-за отравления.

Источник: Комсомольская правда

Журналист из Иркутска погибла в гостинице Ташкента из-за отравления.

По предварительной информации, Инесса Паперная отравилась газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.

В Иркутске задержали рейс в Нижнеангарск из-за плохой погоды.

Прокуратура проконтролирует, чтобы всех пассажиров обеспечили горячим питанием и разместили в гостиницах. Известно, что лайнер отправится по запланированному маршруту 23 октября в 9:30 утра.

Жителя Иркутской области задержали с 300 кг байкальского омуля на руках.

Данный вид рыбы запрещено вылавливать. Мужчина сообщил, что купил 1660 хвостов у продавца для личного потребления, а не для продажи. Только вот правоохранители не поверили в его историю.