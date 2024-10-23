В США почти 50 человек отравились, съев бургеры из McDonald’s

В Соединённых Штатах 49 человек заразились кишечной инфекцией после посещения ресторанов быстрого питания McDonald s, информирует Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
По его данным, американцы, подхватившие кишечную палочку, заказали бургеры. В большинстве случаев речь идёт четвертьфунтовом чизбургере «Роял Чизбургер».
Один из заболевших скончался. Ещё десять человек госпитализированы.
«У одного пострадавшего развился гемолитико-уремический синдром, серьёзное заболевание, которое может вызвать почечную недостаточности», — говорится в сообщении.
Информация о вспышке кишечной палочки начала поступать с 27 сентября текущего года. Случаи заболевания выявлены в десяти штатах. Американские власти уточнили, что умер пожилой житель штата Колорадо.
Врачи не исключают, что на самом деле «реальный масштаб вспышки» может быть больше, так как не все обращаются к медикам.
Ранее сообщалось, что американская корпорация McDonald s создаёт дешёвое комбо-предложение из-за экономии потребителей на ресторанах быстрого питания.