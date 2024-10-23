Ливанская гражданская оборона нашла тело преемника главы «Хезболлы»

Напомним, бывший генсек «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован 27 сентября в ходе массированной бомбардировки Бейрута. Вместе с ним погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Позже стало известно, что новый лидер шиитского движения Хашем Сафи ад-Дин, который является двоюродным братом Насраллы, погиб в результате израильского удара. ЦАХАЛ официально подтвердила его ликвидацию.