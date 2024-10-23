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Ливанская гражданская оборона нашла тело преемника главы «Хезболлы»

Бойцы службы гражданской обороны Ливана нашли тело бывшего главы исполнительного совета «Хезболла» Хашема Сафи ад-Дина под завалами в районе Эль-Мрейджи на окраине Бейрута. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Источник: AP 2024

Именно он считался основным претендентом на пост генерального секретаря «Хезболлах» после ликвидации шейха Хасана Насраллы 27 сентября на юге Бейрута.

Напомним, бывший генсек «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован 27 сентября в ходе массированной бомбардировки Бейрута. Вместе с ним погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Позже стало известно, что новый лидер шиитского движения Хашем Сафи ад-Дин, который является двоюродным братом Насраллы, погиб в результате израильского удара. ЦАХАЛ официально подтвердила его ликвидацию.