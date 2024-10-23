BI: акции McDonald’s упали после сообщений о кишечной палочке в бургерах

Акции американской компании McDonald s упали на девять процентов после сообщений о том, что 49 жителей Соединённых Штатов отравились, съев чизбургеры, информирует Business Insider.
Напомним, речь идёт о кишечной палочке.
«Акции McDonald s упали более чем на девять процентов во вторник», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в десяти американских штатах 49 человек заразились кишечной инфекцией после посещения ресторанов быстрого питания McDonald s. Один человек умер, ещё не менее десяти человек были госпитализированы.
В большинстве случаев пострадавшие американцы приобрели «Роял Чизбургер».
Отравления зафиксированы в Колорадо, Небраске, Айове, Канзасе, Миссури, Монтане и других штатах. Рестораны в Колорадо и Небраске приостановили продажу бургера.
В настоящее время проводится расследование. Ингредиент, который стал причиной распространения кишечной палочки, не установлен. По предварительным данным, речь может идти о луке или говяжьих котлетах.