На медсестру в СКО завели уголовное дело после смерти двоих детей

В Северо-Казахстанской области начато расследование по статье о ненадлежащем выполнении обязанностей медицинским работником, повлекшем смерть двух или более лиц. Это продолжение истории, когда в июне этого года в селе Надёжка насмерть отравились двое детей. Мальчику было три года, а девочке семь лет. Об этом пишет «Петропавловск.news».