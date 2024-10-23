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Пожар произошел в гараже в Черемхово утром 23 октября

Пламя охватило крышу помещения.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье тушат крупный пожар. Как рассказали КП-Иркутск в МЧС России, в Черемхово загорелась крыша гаража для грузового транспорта. Пламя охватило 576 квадратных метров.

— Сейчас эвакуируют технику. Пострадавших нет, — рассказывают в пресс-службе МЧС.

Видно, что огонь поразил значительную часть здания. На данный момент известно, что на месте работают 12 человек и четыре единицы специальной техники. По какой причине начался пожар, пока непонятно — специалистам предстоит это выяснить.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 78-летний пенсионер неожиданно появился на трассе в Приангарье. Водитель иномарки не успел вовремя среагировать и сбил пешехода. Мужчину спасти не удалось, он погиб еще до приезда врачей скорой помощи. Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего.