Тела погибших в Ташкенте россиян отправят на родину после экспертизы

ТАШКЕНТ, 22 окт — РИА Новости. Тела погибших в ташкентской гостинице россиян отправят домой только после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры Узбекистана.
«Дата отправки тел погибших граждан России зависит от сроков проведения судебно-медицинской экспертизы», — сказал представитель генпрокуратуры, отвечая на вопрос о сроках отправки тел погибших на родину.
Он добавил, что необходимо провести целый ряд процедур для определения точной причины смерти.
Ранее во вторник в генпрокуратуре РИА Новости сообщили, что из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее телеканал RT сообщил, что тела россиян должны доставить в Москву 23 октября.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ведется следствие.
Ранее интернет-издание Baza сообщило, что Инесса Паперная, работавшая в издании «Лента» и журнале «Профиль», приехала в Узбекистан в отпуск. По данным издания, вечером 20 октября сотрудники ташкентского отеля «Караман палас» обнаружили тела Паперной и ее спутника в их номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.