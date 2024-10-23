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Тела погибших в Ташкенте россиян отправят на родину после экспертизы

Узбекистан пообещал отправить тела погибших россиян домой после экспертизы.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 22 окт — РИА Новости. Тела погибших в ташкентской гостинице россиян отправят домой только после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры Узбекистана.

«Дата отправки тел погибших граждан России зависит от сроков проведения судебно-медицинской экспертизы», — сказал представитель генпрокуратуры, отвечая на вопрос о сроках отправки тел погибших на родину.

Он добавил, что необходимо провести целый ряд процедур для определения точной причины смерти.

Ранее во вторник в генпрокуратуре РИА Новости сообщили, что из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее телеканал RT сообщил, что тела россиян должны доставить в Москву 23 октября.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ведется следствие.

Ранее интернет-издание Baza сообщило, что Инесса Паперная, работавшая в издании «Лента» и журнале «Профиль», приехала в Узбекистан в отпуск. По данным издания, вечером 20 октября сотрудники ташкентского отеля «Караман палас» обнаружили тела Паперной и ее спутника в их номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.

несчастный случай