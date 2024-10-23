Суд продлил арест фигуранту дела о хищении при реставрации на Соловках

Волкова обвиняют в пяти эпизодах мошенничества, связанных с хищничеством, выделенных Министерством культуры России на реставрацию монастыря. По данным следствия, в период с 2011 по 2016 год Волков вместе с подельниками присвоил деньги, полученные на основании заключенных госконтрактов с его компанией, проводившей историко-культурную экспертизу объектов на Соловках. Эти работы были необходимы для подготовки к реставрации.