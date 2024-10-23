Работник почты из Братска отдала мошенникам более 1,2 миллиона

Аферисты сообщили, что неизвестные пытаются оформить кредит на имя женщины, а все деньги отправить в запрещенную организацию. После этого с ней связались работники службы безопасности банка и силовых структур. Именно они убедили жертву отправить деньги, которые якобы должны были перекрыть заем.