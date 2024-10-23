Работник почты из Братска отдала мошенникам более 1,2 миллиона

Работник почты из Братска стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы. Как рассказали КП-Иркутск в МВД России «Братское», 12 октября 2024 с женщиной связался якобы представитель государственной финансовой организации.
Аферисты сообщили, что неизвестные пытаются оформить кредит на имя женщины, а все деньги отправить в запрещенную организацию. После этого с ней связались работники службы безопасности банка и силовых структур. Именно они убедили жертву отправить деньги, которые якобы должны были перекрыть заем.
— Действуя по инструкции, жительница Братска обналичила накопленные 240 тысяч рублей и перевела их по указанным реквизитам. После этого аферисты убедили оформить в кредит 970 тысяч рублей и таким же способом положить крупную сумму в «безопасную ячейку», — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Так она лишилась более 1,2 миллиона рублей. Стражи порядка завели уголовное дело. По такой же схеме обманули 75-летнего пенсионера, он отдал в руки аферистов почти миллион рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в бильярдной Ангарска закрыли подпольное казино.