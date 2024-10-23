Подслушал разговор в магазине и обманул туриста рецидивист из Хабаровска

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, потерпевший отправился на Центральный рынок, чтобы приобрести чемодан. У продавца приглянувшегося товара не оказалось необходимой суммы для сдачи, и тот посоветовал молодому человеку разменять крупные купюры на мелкие. Стоявший неподалёку мужчина слышал их разговор и предложил свою помощь. Он достал из кошелька пачку купюр различного достоинства, сделал вид, что пересчитывает, и протянул иностранцу. Взамен он забрал 15 тысяч рублей и быстрым шагом скрылся.