Подслушал разговор в магазине и обманул туриста рецидивист из Хабаровска

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску совместно с коллегами из городского отдела полиции № 4 задержали 44-летнего местного жителя, обманом похитившего денежные средства у 23-летнего туриста, прибывшего в краевой центр из-за границы.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, потерпевший отправился на Центральный рынок, чтобы приобрести чемодан. У продавца приглянувшегося товара не оказалось необходимой суммы для сдачи, и тот посоветовал молодому человеку разменять крупные купюры на мелкие. Стоявший неподалёку мужчина слышал их разговор и предложил свою помощь. Он достал из кошелька пачку купюр различного достоинства, сделал вид, что пересчитывает, и протянул иностранцу. Взамен он забрал 15 тысяч рублей и быстрым шагом скрылся.
Когда турист стал рассчитываться за чемодан, понял, что в переданной ему пачке не хватает около семи тысяч рублей.
В кратчайшие сроки оперативники установили личность и местонахождение афериста. Ранее мужчина четырежды привлекался к уголовной ответственности за мошенничества.
Следователем отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Причинённый потерпевшему ущерб фигурант возместил в полном объёме.