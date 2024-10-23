Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Киева

Мужчина намеревался передать в Министерство обороны Украины сведения о работе одного из оборонных предприятий Хабаровского края.

Источник: Аргументы и факты

Хабаровский краевой суд назначил 12,5 года колонии строгого режима жителю Комсомольска-на-Амуре. Его обвинили в государственной измене в форме шпионажа, сообщает ТАСС со ссылкой на УСФБ РФ по Хабаровскому краю.

По данным источника, мужчина хотел передать представителям Минобороны Украины секретные сведения. Они касаются работы одного из оборонных предприятий российского региона.

«Он осужден по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа)», — указали в ФСБ.

Противоправная работа проводилась с помощью интернета. Мужчина связался с представителями главного управления разведки Украины.

Ранее сообщалось, что в Крыму вынесен приговор обвиняемому в госизмене жителю Керчи Владиславу Кислякову. Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.