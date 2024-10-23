Житель Комсомольска-на-Амуре получил 12 лет колонии за шпионаж

Установлено, что осуждённый через интернет связался с представителями главного управления разведки Министерства обороны Украины. Им он собирался передать данные о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края. Это позволило бы противнику запланировать и осуществить диверсию на режимном объекте. Жителя Комсомольска-на Амуре осудили по статье «Государственная измена в форме шпионажа».