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Житель Комсомольска-на-Амуре получил 12 лет колонии за шпионаж

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт — РИА Новости. Хабаровский краевой суд назначил жителю Комсомольска-на-Амуре 12 лет и шесть месяцев колонии за шпионаж на оборонном предприятии края для военной разведки Украины, сообщает региональное УФСБ.

Источник: © РИА Новости

Установлено, что осуждённый через интернет связался с представителями главного управления разведки Министерства обороны Украины. Им он собирался передать данные о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края. Это позволило бы противнику запланировать и осуществить диверсию на режимном объекте. Жителя Комсомольска-на Амуре осудили по статье «Государственная измена в форме шпионажа».

«Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.