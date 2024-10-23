Минобороны потребовало взыскать с разработчика снарядов и орудий ₽29 млн

Минобороны потребовало взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) им. В. В. Бахирева более 29 млн руб. Карточки трех дел опубликованы в картотеке Арбитражного суда Москвы: 1, 2, 3.
В первом случае сумму претензий оценили в 23,5 млн, во втором — 4,7 млн, в третьем — немногим более 1 млн руб. Исковые заявления поданы 1, 2 и 3 октября, первые заседания назначены на 28 ноября, 15 ноября и 18 ноября соответственно. В опубликованных постановлениях суда суть претензий не раскрывается.
Речь идет о неудовлетворительных по мнению Минобороны работах по модернизации вооружений для нужд Вооруженных сил, объяснил источник ТАСС, знакомый с материалами дела.
НИМИ им В. В. Бахирева специализируется на разработке артиллерийских боеприпасов для полевой, танковой, морской артиллерии. Предприятие разрабатывает взрыватели и снаряды, артиллерийское, ракетное и стрелково-пушечное вооружение, а также проектирует технологические машины и комплексы для Минобороны.
Другим ответчиком по искам Минобороны в этом году стала Публично-правовая компания «Военно-строительная компания» (ППК ВСК), общая сумма требований к ней превысила 9 млрд руб. Летом силовики задержали главу ВСК — Андрея Белкова. «Коммерсантъ» писал, что его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Один из исков к ВСК о возмещении убытков почти на 3 млрд руб. связан с выявленным Счетной палатой завышением стоимости работ в рамках госконтракта.