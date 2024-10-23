Минобороны потребовало взыскать с разработчика снарядов и орудий ₽29 млн

Другим ответчиком по искам Минобороны в этом году стала Публично-правовая компания «Военно-строительная компания» (ППК ВСК), общая сумма требований к ней превысила 9 млрд руб. Летом силовики задержали главу ВСК — Андрея Белкова. «Коммерсантъ» писал, что его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Один из исков к ВСК о возмещении убытков почти на 3 млрд руб. связан с выявленным Счетной палатой завышением стоимости работ в рамках госконтракта.