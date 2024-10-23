Смертельное ДТП в Приморье унесло жизни двух человек

Напомним, в Артёме смертельное ДТП унесло жизнь одного из водителей. Утром, 22 октября, в районе улицы Лучегорская, 2а ст 2 столкнулись автомобили LADA и Nissan Note. По предварительной информации, в результате столкновения водитель LADA скончался на месте. Еще один участник аварии был госпитализирован.