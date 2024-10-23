Смертельное ДТП в Приморье унесло жизни двух человек

В смертельном ДТП в Приморье погибли два человека. Прокуратура Находки поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Утром 23 октября на 116 км автодороги «Артем-Находка» вблизи села Душкино 44-летний водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением. Он съехал с дороги, автомобиль перевернулся несколько раз. От полученных травм погиб сам водитель и его пассажир.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место автоаварии выехал заместитель прокурора города Максим Дьячков.
Напомним, в Артёме смертельное ДТП унесло жизнь одного из водителей. Утром, 22 октября, в районе улицы Лучегорская, 2а ст 2 столкнулись автомобили LADA и Nissan Note. По предварительной информации, в результате столкновения водитель LADA скончался на месте. Еще один участник аварии был госпитализирован.