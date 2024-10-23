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Труп мужчины нашли на Первомайке в Новосибирске

Тело передали родственникам.

Источник: Комсомольская правда

Спасателей вызвали на улицу Звездную в Первомайском районе Новосибирска. Им сообщили, что мужчина перестал выходить на связь: он не открывал дверь и не отвечал на звонки. Родственники забили тревогу.

— Специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили тело мужчины 1966 года рождения, — говорится в сводке МАСС.

Что стало причиной смерти 58-летнего новосибирца, установит вскрытие. Тело мужчины передали родственникам.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в ДТП под Новосибирском разбились двое молодых мужчин — владелец СТО и многодетный отец.

несчастный случай