Труп мужчины нашли на Первомайке в Новосибирске

Спасателей вызвали на улицу Звездную в Первомайском районе Новосибирска. Им сообщили, что мужчина перестал выходить на связь: он не открывал дверь и не отвечал на звонки. Родственники забили тревогу.
— Специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили тело мужчины 1966 года рождения, — говорится в сводке МАСС.
Что стало причиной смерти 58-летнего новосибирца, установит вскрытие. Тело мужчины передали родственникам.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в ДТП под Новосибирском разбились двое молодых мужчин — владелец СТО и многодетный отец.