Олбани
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье силовики обнаружили Land Rover, угнанный в Англии

В Черемхово (Иркутская область) сотрудники полиции выявили автомобиль Land Rover Discovery Sport, который был угнан у жителя Великобритании.

При регистрации иномарки инспектор ГАИ усомнился в законности нахождения машины на территории России, сообщили в МВД региона.

Сомнения у правоохранителя вызвали иностранные государственные регистрационные знаки на автомобиле. После проверки выяснилось, что кроссовер числится в угоне и объявлен в розыск по каналам Интерпола.

«Экспертиза показала, что идентификационные номера кузова и двигателя автомобиля не изменялись и являются оригинальными», — говорится в сообщении. По факту угона правоохранительными органами Великобритании возбуждено уголовное дело.