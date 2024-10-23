В Приангарье силовики обнаружили Land Rover, угнанный в Англии

При регистрации иномарки инспектор ГАИ усомнился в законности нахождения машины на территории России, сообщили в МВД региона.
Сомнения у правоохранителя вызвали иностранные государственные регистрационные знаки на автомобиле. После проверки выяснилось, что кроссовер числится в угоне и объявлен в розыск по каналам Интерпола.
«Экспертиза показала, что идентификационные номера кузова и двигателя автомобиля не изменялись и являются оригинальными», — говорится в сообщении. По факту угона правоохранительными органами Великобритании возбуждено уголовное дело.