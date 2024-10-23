Поддельную водку элитных брендов продавала семья под Новосибирском

Супруги из Болотнинского района ответят в суде за торговлю немаркированным алкоголем. Об утверждении обвинительного заключения по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК сообщили в прокуратуре региона 23 октября.
— Семейная пара незаконно занималась приобретением и продажей немаркированной алкогольной продукции. В частности, в одном из магазинов в городе Болотное фигуранты продали контрафактные 20 бутылок водки «TUNDRA» объемом 0,5 литров, — отметили в прокуратуре НСО.
Впоследствии чекисты нашли в городе Болотное склад с 1,6 стеклянных бутылок с поддельным алкоголем. Продукция не имела акцизов и по результатам проведенных экспертиз ГОСТу не соответствовала.
Большая часть конфискованной водки выдавалась за продукцию премиум-класса.
22 октября сотрудники УФСБ совместно с Росалкогольтабакконтролем нашли на Толмачевском шоссе Новосибирска подпольный склад с нелегальным алкоголем и контрафактными сигаретами.
Архип ВЕТРОВ.