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Поддельную водку элитных брендов продавала семья под Новосибирском

Супруги продавали суррогатный алкоголь в магазины. В тайном складе нашли 1,6 бутылок палёной водки.

Супруги из Болотнинского района ответят в суде за торговлю немаркированным алкоголем. Об утверждении обвинительного заключения по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК сообщили в прокуратуре региона 23 октября.

— Семейная пара незаконно занималась приобретением и продажей немаркированной алкогольной продукции. В частности, в одном из магазинов в городе Болотное фигуранты продали контрафактные 20 бутылок водки «TUNDRA» объемом 0,5 литров, — отметили в прокуратуре НСО.

Впоследствии чекисты нашли в городе Болотное склад с 1,6 стеклянных бутылок с поддельным алкоголем. Продукция не имела акцизов и по результатам проведенных экспертиз ГОСТу не соответствовала.

Большая часть конфискованной водки выдавалась за продукцию премиум-класса.

22 октября сотрудники УФСБ совместно с Росалкогольтабакконтролем нашли на Толмачевском шоссе Новосибирска подпольный склад с нелегальным алкоголем и контрафактными сигаретами.

Архип ВЕТРОВ.

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