Разыскивал Интерпол: в Иркутске пытались зарегистрировать угнанный в Великобритании Land Rover

— По предварительной информации, во время регистрации автомобиля «Land Rover Discovery Sport» в органах ГАИ, на котором были установлены иностранные государственные регистрационные знаки, инспектор не поверил в законность его нахождения на территории России, — рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.