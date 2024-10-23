Разыскивал Интерпол: в Иркутске пытались зарегистрировать угнанный в Великобритании Land Rover

Машину похитили в Англии и пригнали в Иркутск, а это, на минуточку более восьми тысяч километров! Такое необычное дело раскрыли полицейские областного центра. Известно, что премиальный кроссовер находился в международном розыске.
— По предварительной информации, во время регистрации автомобиля «Land Rover Discovery Sport» в органах ГАИ, на котором были установлены иностранные государственные регистрационные знаки, инспектор не поверил в законность его нахождения на территории России, — рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Правоохранители решили проверить машину и выяснили, что ее похитили у жителя Великобритании! Тогда стражи порядка Соединенного Королевства завели уголовные дело, а сам автомобиль объявили в розыск по каналам Интерпола.
Помимо этого экспертиза показала, что идентификационные номера кузова и двигателя не меняли, то есть они являются оригинальными. Сейчас кроссовер отправили на арест-площадку, позже его вернут законному владельцу. Судьба похитителя на данный момент неизвестна.