В Уфимском районе полицейские похитили человека.

Как сообщили в пресс-службе суда, представители правоохранительных органов по предварительному сговору с неустановленными лицами похитили потерпевшего, жестоко избили его и, применив электрошокер, вымогали 500 тысяч рублей. Хотя никаких долгов перед полицейскими у мужчины не было. Опасаясь за свою жизнь, жертва передала им часть суммы.