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В Уфимском районе полицейские похитили человека

В Уфимском районе полицейские похитили человека.

Источник: Башинформ

В Уфимском районе суд избрал меру пресечения двум сотрудникам городской полиции, которые обвиняются в похищении человека и вымогательстве.

Как сообщили в пресс-службе суда, представители правоохранительных органов по предварительному сговору с неустановленными лицами похитили потерпевшего, жестоко избили его и, применив электрошокер, вымогали 500 тысяч рублей. Хотя никаких долгов перед полицейскими у мужчины не было. Опасаясь за свою жизнь, жертва передала им часть суммы.

Уфимский районный суд арестовал обоих сотрудников МВД на два месяца. Приговор пока не вступил в законную силу.