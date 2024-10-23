Пилоты навсегда остались в небе: два года назад истребитель Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске

Ровно два года назад, 23 октября, в Иркутске произошло падение военного истребителя Су-30 на частный дом. Чудом в квартире, куда пришелся основной удар, никого не оказалось. Вторая семья не пострадала и смогла спастись самостоятельно.
Трагедия унесла жизни двух пилотов, которые совершали испытательный полет. Асы навсегда остались в небе. 50-летний Максим Конюшин был заслуженным летчиком-испытателем России. Награжден медалями министерства обороны «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Дома в тот роковой вечер его так и не дождались жена и двое детей. Его 43-летний коллега майор Виктор Крюков был военным летчиком второго класса и летчиком-испытателем третьего класса. Родом с Украины. Воспитывался в семье военного летчика, так что вопросов о будущей профессии у мальчика не было.
Сегодня друзья и родственники вновь встретились в переулке, где произошла трагедия. На месте разрушенного дома остался лишь пустырь, прикрытый забором. О том, что здесь случилась страшная авиакатастрофа, прохожим напоминают лежащие на земле гвоздики. Вспоминаем, как все было.
Вечер воскресенья. Жители микрорайона Ново-Ленино занимались домашними делами, когда услышали хлопок и грохот. Многие приняли случившееся за взрыв газа, кто-то подумал — землетрясение.
Пугающие звуки услышала и 36-летняя Ольга. В этот момент она находилась в уличном чулане. Следом на постройку полетели обломки, дверь буквально забаррикадировало. Но, вспомнив о сыне и матери, которые находились в доме, женщина нашла в себе силы выбраться. От увиденного сибирячка застыла от ужаса: пламя охватило ее жилье, а вокруг был только черный едкий дым. Ольга поняла, что горит соседская часть. Еще несколько минут и пожар бы перекинулся на ее квартиру. Бросившись внутрь, она нашла ребенка, мать, схватила несколько курток и мобильный телефон, чтобы позвонить по номеру «112».
Вскоре по адресу приехали пожарные машины, медики, а также полицейские, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Полыхающий участок оцепили, но с каждой минутой вокруг становилось все больше зевак. За несколько минут ими заполнились все близлежащие улицы.
Позже в СМИ появится информация: разбился военный самолет. Истребитель вылетел с Иркутского авиазавода около шести часов вечера, но связь с летчиками-испытателями оборвалась. В воздухе они потеряли сознание и не смогли катапультироваться. Причиной стала неисправность бортовой системы кислородного оборудования. Су-30 упал на землю после того, как в баках закончилось топливо.
Хозяевам разрушенного дома городские власти предоставили маневренное жилье. Также им помогли в короткие сроки восстановить сгоревшие документы и получить положенные выплаты. Поддерживали пострадавших и иркутяне: организовали сбор денег, теплой одежды и необходимой посуды, мебели, техники. Кроме тумбочки у чудом выжившей семьи ничего не уцелело.
Перед Новым годом сибиряки получили ключи от новой жилплощади. Средства выделил Иркутский авиазавод. Также руководство предприятия сообщило о желании выкупить землю, где рухнул истребитель, чтобы создать мемориал. Спустя год трагедии памятник погибшим пилотам открыли на территории завода. Тогда почтить память асов пришли не только близкие, но и руководители ИАЗ, сотрудники Летно-испытательного подразделения и других отделов.
Максим Конюшин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Поблизости с могилами родителей. Виктор Крюков ранее жил в Ахтубинске, но за 10 лет до трагедии переехал с супругой переехал в Иркутск. С ним простились в Пивоварихе.