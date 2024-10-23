Пилоты навсегда остались в небе: два года назад истребитель Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске

Пугающие звуки услышала и 36-летняя Ольга. В этот момент она находилась в уличном чулане. Следом на постройку полетели обломки, дверь буквально забаррикадировало. Но, вспомнив о сыне и матери, которые находились в доме, женщина нашла в себе силы выбраться. От увиденного сибирячка застыла от ужаса: пламя охватило ее жилье, а вокруг был только черный едкий дым. Ольга поняла, что горит соседская часть. Еще несколько минут и пожар бы перекинулся на ее квартиру. Бросившись внутрь, она нашла ребенка, мать, схватила несколько курток и мобильный телефон, чтобы позвонить по номеру «112».