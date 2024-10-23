В Кольцово самолет выехал за взлетную полосу: несколько рейсов перенаправили

«В нашем аэропорту введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов», — рассказали в официальном телеграм-канале аэропорта.
В пресс-службе воздушной гавани заявили, что причиной временных ограничений стал выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации.
За это время была задержана отправка двух рейсов. В работу была введена вторая взлетно-посадочная полоса. Часть рейсов ушла на посадку в другие аэропорты.
«На запасные аэродромы ушли направлявшиеся в Екатеринбург рейсы из Стамбула, Баку, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Шарм-эль-Шейха, Нижнего Новгорода и Казани», — уточнили в организации.
Позже все ограничения сняли и аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
Напомним, в начале октября несколько рейсов, летевших в Екатеринбург, вынужденно приземлились в соседнем аэродроме. Причиной стала неисправность у одного из самолетов и он некоторое время занял взлетно-посадочную полосу.