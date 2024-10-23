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В Кольцово самолет выехал за взлетную полосу: несколько рейсов перенаправили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября, ФедералПресс. В аэропорту Кольцово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за этого были введены временные ограничения.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В нашем аэропорту введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов», — рассказали в официальном телеграм-канале аэропорта.

В пресс-службе воздушной гавани заявили, что причиной временных ограничений стал выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации.

За это время была задержана отправка двух рейсов. В работу была введена вторая взлетно-посадочная полоса. Часть рейсов ушла на посадку в другие аэропорты.

«На запасные аэродромы ушли направлявшиеся в Екатеринбург рейсы из Стамбула, Баку, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Шарм-эль-Шейха, Нижнего Новгорода и Казани», — уточнили в организации.

Позже все ограничения сняли и аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Напомним, в начале октября несколько рейсов, летевших в Екатеринбург, вынужденно приземлились в соседнем аэродроме. Причиной стала неисправность у одного из самолетов и он некоторое время занял взлетно-посадочную полосу.