Уснул в такси, проснулся в лесу с ножом у горла: в центре Иркутска похитили мужчину и потребовали выкуп

— В машине был сам водитель, чуть позже подсели два его друга. Начали угрожать ножом и требовать деньги. У потерпевшего не было запрашиваемой суммы, поэтому пришлось оформить онлайн-кредит в размере более 400 тысяч рублей и перевести все на указанные счета. После этого незнакомцы высадили его в микрорайоне Солнечный Иркутска и скрылись, — рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.