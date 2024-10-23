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Уснул в такси, проснулся в лесу с ножом у горла: в центре Иркутска похитили мужчину и потребовали выкуп

Таксист из Иркутска вывез мужчину в лес и угрожал ножом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вывезли в лес и приставили к горлу нож. Эта история произошла в одном из иркутских такси с жителем Тюмени, который приехал в город в командировку.

Ночью 17 октября 2024 на улице Октябрьской Революции в областном центре к мужчине подъехал автомобиль. Оттуда выглянул молодой человек, сказал, что работает таксистом и может подвезти. Только вот по дороге уставший пассажир уснул, а проснулся … в лесу.

— В машине был сам водитель, чуть позже подсели два его друга. Начали угрожать ножом и требовать деньги. У потерпевшего не было запрашиваемой суммы, поэтому пришлось оформить онлайн-кредит в размере более 400 тысяч рублей и перевести все на указанные счета. После этого незнакомцы высадили его в микрорайоне Солнечный Иркутска и скрылись, — рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Таксист увез мужчину в лес. ГУ МВД по Иркутской области

Подозреваемых задержали в течение нескольких часов, ими оказались мужчины от 22 до 25 лет. Известно, что ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

— Я стоял на парковке, когда ко мне в машину сел пьяный мужчина. Никакой заявки не делал и уснул. Я поехал по Байкальскому тракту и решил забрать все деньги, он согласился взамен на то, чтобы мы его не трогали, — рассказал таксист в свое оправдание.

Полицейские задержали трех подозреваемых. ГУ МВД по Иркутской области

— Нам позвонил общий друг, сказал, что у него в машине пьяный мужчина. Мы решили его ограбить, а всю сумму поделить между собой, — рассказывает один из подозреваемых.

Сейчас следователи завели уголовное дело по статье за разбой. Максимальное наказание за совершенное — лишение свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Задержанных заключили под стражу.