В Омске больше 10 дней ищут пропавшего мужчину

В Омской области уже 10 дней ищут пропавшего мужчину с голубыми глазами. Омич Петр Кузьмин пропал 12 октября, его местонахождение до сих пор неизвестно.
Вчера, 22 октября, в паблике поисковиков «Лиза Алерт Омск» появилась ориентировка на пропавшего мужчину. Петру Кузьмину 51 год, его рост 187 см, телосложение нормальное. У него темно-русые волосы с сединой и голубые глаза.
Одежда, в которой он был на момент пропажи, неизвестна.
Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Петра Кузьмина, связаться по телефонам 8−800−700−54−52 или 112. Напомним, что накануне в Омске пропадала школьница. 12-летний ребенок больше суток был в розыске. Подростка нашли у знакомых. Сообщить о пропажи близкого вам человека можно круглосуточно по телефону горячей линии 8 (800)700−54−52. На этот телефонный номер за всё время существования горячей линии поступило 350 000 звонков, из них только за этот год 40 000 — заявки на поиск.