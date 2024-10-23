В Омске больше 10 дней ищут пропавшего мужчину

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Петра Кузьмина, связаться по телефонам 8−800−700−54−52 или 112. Напомним, что накануне в Омске пропадала школьница. 12-летний ребенок больше суток был в розыске. Подростка нашли у знакомых. Сообщить о пропажи близкого вам человека можно круглосуточно по телефону горячей линии 8 (800)700−54−52. На этот телефонный номер за всё время существования горячей линии поступило 350 000 звонков, из них только за этот год 40 000 — заявки на поиск.