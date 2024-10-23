В Качканаре ночью во время пожара погибли два человека

Пожарные справились с возгоранием в течение часа, тела были найдены во время проливки и разборки сгоревших конструкций. Площадь пожара составила 100 кв.м на первом этаже дома. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.
По информации пожарных дознавателей, наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение погибших с огнем.
Напомним, на прошлой неделе в частном жилом доме в поселке Монетный (Свердловская область) во время пожара погибли четыре человека, среди них один ребенок. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.