Четыре человека скончались в Башкирии от коронавируса

В Башкирии выросла смертность от коронавируса. Это следует из статистики, опубликованной федеральным оперштабом по борьбе с инфекцией. Так, с 14 по 20 октября в республике зарегистрировали четыре летальных исхода в результате осложнений, вызванных ковидом.
Прирост умерших в Башкирии за неделю является самым высоким в ПФО. Всего в округе отмечено семь смертей.
Добавим, что за неделю было выявлено 787 новых фактов заражения, а показатель выздоровления вырос на 912 человек.
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