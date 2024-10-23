Четыре человека скончались в Башкирии от коронавируса

В Башкирии выросла смертность от коронавируса. Это следует из статистики, опубликованной федеральным оперштабом по борьбе с инфекцией. Так, с 14 по 20 октября в республике зарегистрировали четыре летальных исхода в результате осложнений, вызванных ковидом.