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Четверг стал самым аварийным днем недели в Самарской области

В Самарской области за прошедшую неделю произошло 59 ДТП, в которых погибли 10 человек.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские рассказали о состоянии аварийности на дорогах Самарской области за прошедшую неделю. Так, с 14 по 20 октября самым аварийным днем недели стал четверг. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

— На дорогах Самарской области за неделю произошло 59 ДТП, в которых погибли 10 человек, а еще 64 получили ранения, в их числе семь детей, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что причинами трагических ДТП стали различные нарушения правил дорожного движения пешеходами и водителями. В самый аварийный день недели, 17 октября, в Безенчукском районе Самарской области автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, один человек пострадал.

В этот же день в Кировском районе Самары 19-летний водитель автомобиля Lada Vesta пролетел на «красный» и врезался в Renault Duster.