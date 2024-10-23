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Хабаровские «Бонни» и «Клайд» ограбили ломбард, но остались живы

В Хабаровске вынесен приговор по делу о кражах из магазинов, совершённых молодой парой в конце 2023 года.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске суд вынес приговор по делу о серии краж и грабежей, совершённых парой из местного жителя и уроженки Якутии в ноябре-декабре 2023 года, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Согласно материалам дела, обвиняемые заходили в магазины под видом обычных покупателей, а затем похищали товар. В их «улове» оказались золотая цепочка стоимостью 53 тысячи рублей и несколько мобильных телефонов.

Одним из эпизодов стало ограбление ломбарда в Краснофлотском районе Хабаровска. Пара действовала слаженно: девушка попросила продавца показать золотую цепочку, а её подельник отвлекал сотрудницу ломбарда. Примерив украшение, молодые люди, взявшись за руки, стремительно покинули место преступления, унеся с собой товар.

Кроме того, подсудимые были признаны виновными в краже мобильных телефонов из комиссионных магазинов. Общий ущерб от этих действий составил 63 тысячи рублей, а продажа украденного принесла им 40 тысяч рублей.

Оперативники отдела полиции № 8 УМВД Хабаровска задержали 20-летнюю уроженку Якутии и её 25-летнего сообщника, который ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Похищенные вещи злоумышленники успели сбыть случайным прохожим и в магазины-скупки за 100 тысяч рублей. В ходе следствия полицейские смогли вернуть владельцу один из украденных телефонов.

Суд признал подсудимых виновными в грабеже и краже. Молодого человека приговорили к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а его соучастница получила 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком в один год.