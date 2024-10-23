Челябинка лишилась 1 млн после звонка из «Соцфонда»

Женщина рассказала, что ей на телефон поступил звонок от неизвестной, представившейся сотрудницей Социального фонда, которая сообщила, что необходимо сказать код от СМС. После того, как она его назвала, ей позвонила якобы сотрудница банка, которая предупредила, что челябинка сообщила код мошенникам, и теперь они оформляют на нее кредит. Чтобы его аннулировать, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.