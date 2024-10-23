В Башкирии осудят экс-мэра Салавата за превышение должностных полномочий

Бывшего мэра города Салавата в Башкирии Игоря Миронова осудят за превышение должностных полномочий. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.
По версии следствия, чиновник обеспечил без торгов и конкурсов в течение 6 месяцев с апреля 2020 года сотрудничество с фирмой «АСТ» по концессионному соглашению. Действуя из иной личной и корыстной заинтересованности он передал компании все городские электросети, которые ранее находились в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Электрические сети» Салавата. При этом обвиняемому было заведомо известно об экономической нецелесообразности и неэффективности данного соглашения.
«В результате преступный действий фигуранта фактически незаконно изъята из хозяйственного ведения муниципалитета система электросетевого хозяйства, что существенно ухудшило его финансовое положение. Неполученная прибыль могла быть направлена на модернизацию и развитие», — добавили в пресс-службе Следкома по РБ.
Уголовное дело будет рассматриваться в Салаватском городском суде.