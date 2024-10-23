В Башкирии осудят экс-мэра Салавата за превышение должностных полномочий

По версии следствия, чиновник обеспечил без торгов и конкурсов в течение 6 месяцев с апреля 2020 года сотрудничество с фирмой «АСТ» по концессионному соглашению. Действуя из иной личной и корыстной заинтересованности он передал компании все городские электросети, которые ранее находились в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Электрические сети» Салавата. При этом обвиняемому было заведомо известно об экономической нецелесообразности и неэффективности данного соглашения.