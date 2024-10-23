Уфимские специалисты рассказали секреты долговечности аккумулятора телефона

Оригинальное зарядное устройство для телефона поможет сохранить долговечность аккумулятора. Об этом напомнили жителям Башкирии уфимские специалисты. По их словам, многие пренебрегают рекомендациями и значительно сокращают срок службы своих телефонов.
Так, например, крайне не рекомендуется полностью разряжать телефон. Специалисты советуют не допускать ситуации, когда заряда остается менее 20%: это стресс для аккумулятора. А заряжать телефон необходимо лишь до 80%.
Также владельцам телефонов рекомендуют пользоваться только оригинальными зарядными устройствами и не перегревать телефон.
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