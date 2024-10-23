Трое иркутян ограбили жителя Тюмени

Потерпевший сообщил, что приехал в Иркутск по работа. Нояью 17 октября на улице Октябрьской Революции нему подъехал автомобиль. Водитель сказал, что он таксист, и предложил отвезти тюменца до гостиницы. По пути потерпевший уснул, а проснулся уже в лесу.