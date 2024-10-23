Трое иркутян ограбили жителя Тюмени

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Потерпевший сообщил, что приехал в Иркутск по работа. Нояью 17 октября на улице Октябрьской Революции нему подъехал автомобиль. Водитель сказал, что он таксист, и предложил отвезти тюменца до гостиницы. По пути потерпевший уснул, а проснулся уже в лесу.
Вместе с ним в машине находилось трое незнакомцев, которые стали угрожать ножом и требовать деньги. Потерпевшему пришлось оформить онлайн-кредит и перевести на указанные счета более 400 тысяч рублей. После этого незнакомцы привезли его в микрорайон Солнечный Иркутска, высадили и скрылись.
Полиция установила нападавших. Ими оказались ранее несудимые иркутяне в возрасте от 22 до 25 лет. Возбуждено уголовное дело. Задержанных поместили под стражу.