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Трое иркутян ограбили жителя Тюмени

Сотрудники полиции Иркутска задержали троих местных жителей, которые ограбили 42-летнего тюменца.

Источник: МК.RU Иркутск

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Потерпевший сообщил, что приехал в Иркутск по работа. Нояью 17 октября на улице Октябрьской Революции нему подъехал автомобиль. Водитель сказал, что он таксист, и предложил отвезти тюменца до гостиницы. По пути потерпевший уснул, а проснулся уже в лесу.

Вместе с ним в машине находилось трое незнакомцев, которые стали угрожать ножом и требовать деньги. Потерпевшему пришлось оформить онлайн-кредит и перевести на указанные счета более 400 тысяч рублей. После этого незнакомцы привезли его в микрорайон Солнечный Иркутска, высадили и скрылись.

Полиция установила нападавших. Ими оказались ранее несудимые иркутяне в возрасте от 22 до 25 лет. Возбуждено уголовное дело. Задержанных поместили под стражу.